معرض يبرز منتجات ومهارات أصحاب الهمم المصابين بـ «متلازمة داون»

الخميس Al wanees

استعرض عدد من ا?صحاب الهمم من الا?بناء المصابين بمتلازمة داون منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية المتنوعة بالاضافة الى عرض مهاراتهم الاخرى كالغناء والعزف في معرض «بكم تتلون حياتنا 2».

ويهدف المعرض الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون الاثنين الماضي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت رعاية الهيئة العامة لشو?ون ذوي الاعاقة وبمبادرة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية لدعم ا?صحاب الهمم.

وقدم المعرض منتجات عدة منها لوحات فنية وقطع خزفية واكسسوارات وحلي لتزين ا?روقته التي توهجت بابتسامة ا?صحاب الهمم وذويهم.

