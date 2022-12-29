2022 بدأ بترحيل ديوكوفيتش وانتهى بتتويج ميسي

الخميس Al wanees

بدأ عام 2022 بترحيل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا، وانتهى بتكريس عظمة الارجنتيني ليونيل ميسي بقيادته منتخب بلاده الى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر. وهنا أبرز اللحظات الرياضية في عام 2022.

ترحيل ديوكوفيتش

سافر ديوكوفيتش إلى ملبورن في يناير آملا بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. واحتُجز في فندق يئوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد.

كما مُنع للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضًا المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في يوليو.

وسُمح له بالمشاركة في أستراليا المفتوحة في 2023، سعيًا للقبه الـ22 في الـ»غراند سلام» لمعادلة رقم الاسباني رافايل نادال المتوج في 2022 في ملبورن ورولان غاروس.

فالييفا وفضيحة المنشطات

سرقت المراهقة كاميلا فالييفا الأضواء في أولمبياد بكين الشتوي بسبب فضيحة منشطات. وأصبحت الروسية البالغة من العمر 15 عاما أول امرأة تحقق قفزة رباعية في تاريخ الأولمبياد، لتساهم في فوز روسيا بذهبية منافسات الفرق في التزحلق الفني على الجليد.

لكن في خضم الحدث، علمت بأن فحصًا للمنشطات خضعت له في أواخر 2021 جاءت نتيجته ايجابية لتناولها دواء تريميتازيدين الذي يستخدم لمعالجة الذبحة الصدرية لكنه محظور على الرياضيين لأنه يعزز القدرة على التحمل.

بيد أن محكمة التحكيم الرياضي سمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية التي كانت أبرز المرشحات لحصد ذهبيتها، لاعتبارها قاصرة، لكن من دون تبرئتها من المنشطات. وسقطت مرات عدة جرّاء الضغط النفسي وحلّت رابعة. وذكرت وسائل إعلام روسية أن فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول أدوية لمرض القلب.

استبعاد روسيا عن عالم الرياضة

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، الى استبعاد رياضييها وحلفائهم البيلاروس عن الرياضة العالمية. وتم استبعاد روسيا عن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر وروسيا وبيلاروس من بطولة العالم لألعاب القوى، بينما تم حظر لاعبي التنس من كلا البلدين من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

وفازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المولودة في روسيا، بلقب فردي السيدات في ويمبلدون. وشهدت بعض المباريات توترات، كما حصل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عندما رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك مصافحة فيكتوريا أزارينكا من بيلاروس.

فوضى «نهائي» دوري أبطال أوروبا

اندلعت الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس، عندما لم يتمكن الآلاف من مشجعي ليفربول الانكليزي من الوصول إلى الملعب لمشاهدة المباراة ضد ريال مدريد الاسباني.

وتعرض المشجعون من حاملي التذاكر لهجوم بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، واتُهموا في البداية بمحاولة دخول الملعب بشكل غير قانوني. تم دحض هذه المزاعم وأدين المنظمون والمسؤولون عن الأمن لسوء التنظيم. وفاز ريال مدريد 1-0 محققًا لقبه الرابع عشر.

إنقاذ سباحة

في مشهد خاطف للأنفاس، أُنقذت الاميركية أنيتا ألفاريس بشكل دراماتيكي من قاع المسبح من قبل مدربتها الإسبانية أندريا فوينتس، بعد أن أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الايقاعية في بطولة العالم للسباحة في العاصمة المجرية بودابست.

وغطست فوينتيسن بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح «لقد كان الامر مرعبًا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك أعتقد أنها بقيت على الأقل لمدة دقيقتين من دون أن تتنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئتين بالماء».

وتعافت ألفاريس لكن لم يُسمح لها بإكمال مشاركتها في البطولة.

وداعاً فيدرر وسيرينا

ودّعت رياضة التنس اثنين من أعظم أساطيرها. اعتزل السويسري روجيه فيدرر الذي استسلم للإصابة في ركبته، عن عمر يناهز 41 عامًا في سبتمبر بعد مسيرة حصد خلالها 20 لقبًا كبيرًا و103 ألقاب في المجمل وجوائز مالية بقيمة 130 مليون دولار. وخاض مباراته الاخيرة الى جانب غريمه الازلي وصديقه الاسباني رافايل نادل في منافسات الزوجي في كأس لايفر. وبكى اللاعبان جنبًا الى جنب في مشهد مؤثر خلال حفل الوداع على أرض الملعب. ورفضت الاميركية سيرينا وليامس استخدام كلمة «اعتزال» عندما لعبت على الأرجح بطولتها الأخيرة في الولايات المتحدة المفتوحة. وقالت الاميركية (41 عامًا) إنها تريد أن «تتطور» بعيدًا عن التنس بعد أن فازت بـ23 لقبًا كبيرًا. وفق مجلة فوربس، بلغت ثروتها 260 مليون دولار في عام 2022.

ميسي يرفع أخيراً كأس العالم

بعد أن حمل عبء بلاد بأكملها طوال مسيرته، قاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم في مونديال قطر للمرة الاولى منذ 1986.,

بعد نهائي دراماتيكي ضد فرنسا حاملة اللقب 4-2 بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3.

وأكّد أداء ميسي المذهل الذي مكّنه من الفوز بجائزة أفضل الاعب في البطولة، مكانته كأحد أعظم اللاعبين على الإطلاق.

وأعظمهم في نظر الكثيرين، حيث انضم إلى أساطير رفعوا الكأس الغالية أمثال مواطنه دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه.

