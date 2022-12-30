غانتس لطياريه: ستقصفون إيران «خلال عامين أو ثلاثة»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: توقع وزير الدفاع الإسرائيلي المنصرف بيني غانتس شن إسرائيل هجوما على مواقع نووية إيرانية في غضون عامين أو ثلاثة في تعليقات صريحة على نحو غير معتاد حول جدول زمني محتمل.ومع تعثر الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يكثف الإيرانيون جهود تخصيب اليورانيوم، وهي عملية ذات استخدامات مدنية لكن من الممكن استخدامها أيضا في إنتاج وقود للقنابل النووية، رغم نفي إيران وجود نية لديها لفعل ذلك. ويقول خبراء إن إيران قد تكون قادرة على رفع مستوى التخصيب لدرجة النقاء الانشطاري اللازم لصنع الأسلحة خلال فترة قصيرة. لكنهم يشيرون إلى أن صنع رأس حربي يصلح للإطلاق سيستغرق سنوات، وهو نفس التقدير الذي ردده جنرال في المخابرات العسكرية الإسرائيلية هذا الشهر.

وقال غانتس في كلمة للطلاب المتخرجين في سلاح الجو «في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تكونون تجتازون السماء باتجاه الشرق وتشاركون في هجوم على مواقع نووية في إيران».

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، توجه إسرائيل تهديدات مستترة بمهاجمة المنشآت النووية لإيران إذا رأت أن دبلوماسية القوى العالمية مع طهران وصلت إلى طريق مسدود. ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء في أن إسرائيل تمتلك القوة العسكرية اللازمة لإلحاق أضرار دائمة بالأهداف الإيرانية البعيدة والمتفرقة في أماكن مختلفة والتي تتمتع بحماية جيدة.

وأشارت توقعات المخابرات العسكرية الإسرائيلية لعام 2023 إلى أن إيران «ستواصل المضي في مسار التقدم البطيء الذي تسلكه حاليا» في المجال النووي بحسب صحيفة «إسرائيل هايوم».

