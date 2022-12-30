الفلسطينيون 14.3 مليوناً في «جميع أماكن وجودهم»

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني امس أن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ 14.3 مليون نسمة. وأضاف الجهاز في بيان «مع نهاية عام 2022 وصل عدد السكان في فلسطين على حدود 1967 نحو 5.4 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%». وذكر جهاز الإحصاء في بيانه «لا يزال ما يقارب سبعة ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة». وأضاف أن توزيع الفلسطينيين هو «5.4 ملايين في دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948 وما يقارب 6.4 ملايين في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية». وقال الجهاز في بيانه إنه «من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 ملايين مع نهاية عام 2022. وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 ملايين لكل منهم». كما يظهر بيان جهاز الإحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 14%، وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو 45%. تركيا تعتقل عشرات العناصر «الأجنبية» في داعش أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، اعتقال 40 شخصا قالت إنهم عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أنهم «أجانب». ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول» عن الداخلية التركية قولها، إنه تم القبض على 40 أجنبيا متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة. وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بشكل متزامن مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم بنشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سورية والعراق. وجرى القبض على 16 شخصا في ولاية بورصة يحملون جنسيات سورية والعراق وأذربيجان. وشملت الاعتقالات أيضا 24 أجنبيا آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم. وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلنت تركيا اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من بينهم القيادي المسؤول عما يسمى بـ«كتيبة الساحل».