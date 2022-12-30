العراق.. أرقام صادمة للمعتقلين بجرائم المخدرات

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشفت السلطات العراقية امس عن عدد صادم للمعتقلين بجرائم المخدرات وسط تأكيدات بأن معظم هذه السموم البيضاء تأتي من إيران وسوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن عدد هو الاكبر خلال عام 2022 من المقبوض عليهم بقضايا المخدرات خلال السنوات الاخيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة إن «عمليات القبض على مروجي المخدرات وتعاطيها تتم بشكل يومي»، موضحا أن «عدد الذين تم القبض عليهم بهذه الجرائم خلال العام الحالي بلغ أكثر من 14 ألف متهم». وأشار إلى أن «أجهزة وزارة الداخلية تصاعد من جهودها في مواجهة خطر هذه الآفة»، مؤكدا أن تكون هذه الجهود أكبر مستقبلا حيث يتم حاليا دعم مديرية مكافحة المخدرات لذلك.

وشدد المسؤول الامني في تصريح للوكالة الرسمية على ضرورة أن «يكون هناك دور للمجتمع من خلال الإعلام ورجال الدين والتربية لتثقيف وتحصين أبنائنا من خطر مروجي المخدرات».

وكانت مديرية مكافحة المخدرات العراقية قد اعلنت في أغسطس الماضي إحصائية عن الملقى القبض عليهم خلال النصف الاول من العام الحالي بموضحة ان عددهم بلغ 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، إضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث.

وأعتبر مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي أن هذه الإحصائية مؤشر خطير في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات المشتركة العراقية إحباط عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الأنبار (121 كيلومترا غرب بغداد).

واشارت الخلية الى انه «من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الأنبار».

يشار الى ان المدن العراقية تشهد تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ومؤخرا أعلنت السلطات تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة خلال عملية نفذتها وحدات أمنية خاصة جنوب غربي بغداد، بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية ضبط أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة في العاصمة واعتقال عدد من المتورطين بمحاولة توزيعها داخل البلاد. يؤكد العقيد بلال صبحي، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، ان مادتي الكريستال والحشيشة تدخلان من ايران الى المحافظتين الجنوبيتين ميسان والبصرة اللتين لهما حدود مشتركة معها فيما تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سورية نحو محافظة الأنبار.

وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً، إلا أن الإعدام ألغي في عام 2017، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً كما يمكن علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

