مبابي قاد سان جرمان إلى فوز قاتل

دوليه

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان المتصدر إلى فوز قاتل على ستراسبورغ 2-1 أول أول من امس، في حين لم تكن عودة زميله البرازيلي نيمار موفقة اثر طرده لتلقيه بطاقتين صفراوين وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الفرنسي. وسجل مبابي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد خطأ من المدافع جيرزينو نيامسي، فيما كان سان جرمان يلعب بـ 10 لاعبين اثر طرد نيمار لتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62).

وكان البرازيلي ماركينيوس افتتح التسجيل برأسية (14)، قبل أن يتحول إلى سيئ الحظ بتسجيله هدف ستراسبورغ عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51). ورفع سان جرمان الذي حقق انتصاره الثامن توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن لنس. وعاد مبابي ونيمار إلى المستطيل الأخضر بعد 10 أيام فقط من نهائي مونديال قطر. وكان مهاجم منتخب «الديوك» التحق بتمارين فريقه بعد ثلاثة أيام من خسارته النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي. وقرر المدرب كريستوف غالتييه ابقاء المدافع المغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء (أشركه في الدقيقة 79)، على الرغم من تألق الأخير مع «أسود الأطلس» بوصوله إلى نصف النهائي. وسريعاً افتتح سان جرمان التسجيل بعد ركلة حرة على الجهة اليسرى اثر خطأ على مبابي، حولها نيمار عرضية تابعها قائد الفريق ماركينيوس رأسية من الأمتار الستة (14).

ولم تكن بداية الشوط الثاني مثالية لسان جرمان، اذ عادل ستراسبورغ بالنيران الصديقة بعدما خسر الإيطالي ماركو فيراتي الكرة ليستغلها أدريان توماسون عرضية داخل المنطقة حولها ماركينيوس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51). وتفاقمت مشاكل نادي العاصمة بعد طرد نيمار الذي لم تكن عودته موفقة بتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62).

وتابع سان جرمان ضغوطاته رغم النقص العددي بفصل تسارعات مبابي الذي نجح من هجمة في دخول المنطقة والانفراد بالحارس ليتعرض للعرقلة من قبل نيامسي، إلا انه نجح في تمرير الكرة ليتابعها ماركينيوس داخل الشباك غير ان الحكم رفض الهدف وعاد لاحتساب ركلة جزاء ترجمها هداف مونديال قطر بنجاح (90+6).

وسجل المهاجم الشاب البديل إلياس بن صغير، ابن الـ 17 عاماً، هدفين وقاد فريقه موناكو للفوز على مضيفه أوكسير 3-2. وفاز ليل على مضيفه كليرمون فيران 2-0. ورفع ليل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس. وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة أمام مرسيليا 0-1 وتعادل أمام نيس 1-1 في المرحلتين الماضيتين بفوزه على بريست 4-2. وقاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1-0. وتعادل تروا وضيفه نانت سلباً.

