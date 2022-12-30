فيراتي مع باريس حتى 2026

دوليه

أعلن باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي، تمديد عقد لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2026، قبيل انطلاق مباراته ضد ضيفه ستراسبورغ أول من امس ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.

وكان مذيع ملعب «بارك دي برانس» أعلن قبل دقائق قليلة من صافرة البداية أن «باريس سان جرمان ورئيسه (القطري) ناصر الخليفي سعيدان بالاعلان عن هدية عيد الميلاد، التمديد حتى عام 2026 للاعب ماركو فيراتي». وكان عقد فيراتي (30 عاماً) الذي وصل إلى العاصمة الباريسية في عام 2012 يمتد حتى 2024 قبل أن يتم تجديده لعامين إضافيين.

ومن المتوقع أن يحطّم «البومة الصغيرة»، وهو لقب فيراتي، الرقم القياسي لعدد المباريات بقميص سان جرمان، بحوزة جان-مارك بيلورجي (435)، علماً أن الدولي الإيطالي خاض أمام ستراسبورغ مباراته الرقم 399 باللونين الأحمر والأزرق.

ورد فيراتي في بيان من النادي «فخر كبير أن أمدد عقدي مع باريس سان جرمان. كان من الواضح بالنسبة لي أن قصتي ستستمر في الكتابة هنا». من ناحيته، علّق الرئيس الخليفي على خبر تمديد عقد فيراتي قائلاً «لقد لعب ماركو دوراً محورياً في تاريخ النادي ونجاحه على مدى السنوات العشر الماضية».

