«ثنائية» هالاند أعادت سيتي إلى «الثاني»

دوليه

استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني من نيوكاسل يونايتد بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 3-1 أول من أمس ضمن المرحلة 17 من الدوري الانكليزي. وخاض سيتي مباراته الاولى في الدوري منذ فترة التوقف بسبب مونديال قطر، وتمكن من تحقيق الفوز بفضل أهداف الاسباني رودري (45) والنرويجي إرلينغ هالاند (51 و64)، فيما سجّل الهولندي باسكال سترويجيك هدف ليدز الوحيد (73).

وهزم سيتي منافسه حامل اللقب ليفربول الاسبوع الماضي في الدور السادس عشر من كأس الرابطة ليضرب موعداً مع ساوثمبتون في ربع النهائي. وعاد سيتي للمركز الثاني برصيد 35 نقطة متأخراً بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، ومتقدما بنقطتين عن نيوكاسل الثالث، رغم انّ الاخير خاض مباراة اكثر. اما ليدز، فيحتل المركز الخامس عشر بـ 15 نقطة.

وكان سيتي مُني بخسارة مفاجئة أمام برنتفورد 1-2 في المباراة الاخيرة قبل توقف جميع البطولات المحلية إفساحا في المجال امام اقامة مونديال قطر. وبدأ سيتي اللقاء بتشكيلة 4-3-3، مع حضور ترسانته الهجومية وعلى رأسها ماكينة الاهداف هالاند الذي كاد يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة من عمر اللقاء حيث وصلته الكرة من الهولندي ناثان اكي الا انّ حارس ليدز الفرنسي إيلان ميسيلر كان في المرصاد. وهيمن سيتي على الشوط الاول بالكامل فلم يتلق سوى تسديدة واحدة على مرماه مقابل 12 على مرمى منافسه. وحظي أيضاً جاك غريليش بفرصتين لمنح فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا التقدم، أخطرها قبل ثوان من الهدف الاول، بعد تمريرة من البلجيكي كيفن دي بروين الى ريكو لويس، ابن الثامنة عشر عامًا، المتقدم على الجهة اليمنى قبل ان يعيدها الى غريليش المتمركز في الوسط ليسدد كرة مرت فوق العارضة (45). ونجح الضيوف في خطف هدف التقدم قبل التوجه نحو غرفة تبديل الملابس لاستراحة الشوطين بعدما مرّر دي بروين كرة متقنة الى رودري الذي حولها الى الجزائري رياض محرز فتصدى ميسيلر لمحاولته، قبل أن ترتد الكرة الى الاسباني سدّدها مباشرة داخل المرمى مانحاً سيتي التقدم (45). ولم ينتظر سيتي طويلا بعد انطلاق الشوط الثاني لتأكيد سيطرته بعدما تمكن هالاند من مضاعفة تقدم فريقه بهدية من غريليش على طبق من ذهب، ليتابعها النروجي بسهولة داخل المرمى (51). وبدا انّ ليدز خسر كامل تركيزه بعد الهدف الثاني، مقابل هيمنة كاملة لبطل انكلترا، ومرة جديدة تشارك غريليش وهالاند، فتبادلا التمريرات قبل ان يسدّد الاخير كرة قوية هزّت شباك ليدز (64). وهو الهدف الـ 45 لهالاند في 42 مباراة رسمية خاضها خلال عام 2022. وبخلاف مجريات اللقاء، تمكن اصحاب الارض من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق سترويجيك اثر ركلة ركنية تابعها الهولندي برأسه داخل مرمى الحارس البرازيلي ايدرسون.

