موراتا بديل رونالدو في يونايتد

دوليه

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة مان يونايتد استقرت على بديل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فسخت عقده في نوفمبر الماضي. وذكرت الصحيفة أن يونايتد يرى أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هو البديل الأنسب لرونالدو، وذلك على المدى القصير.

وأضافت «النادي الإنكليزي يشعر بالإحباط، بعدما انتقل الهولندي كودي غاكبو إلى ليفربول، إذ يسعى المدرب تين هاغ إلى التعاقد مع مهاجم بشكل عاجل في شهر يناير المقبل».

وختمت بأن مان يونايتد سيتقدم بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد لشراء موراتا، مشيرة إلى أن صعوبة التعاقد مع لاعب «الروخي بلانكوس» البرتغالي جواو فيليكس ستسهم في تركيز النادي الإنجليزي على محاولة التعاقد مع لاعب تشلسي السابق.

