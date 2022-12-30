loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ناد سعودي مهتم براموس


كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن أحد أندية دوري روشن السعودي يراقب موقف النجم الإسباني سيرجيو راموس للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل. وذكرت الصحيفة أن نجم ريال مدريد السابق قد لا يجدد عقده مع باريس سان جرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأضافت «المدافع البالغ من العمر 36 عاماً يحظى باهتمام كبير من الدوري السعودي، إلى جانب عدد من أندية الدوري الأميركي». وختمت بأن سيرجيو راموس يستطيع بدء التفاوض حول مستقبله في يناير المقبل، خاصة في حال عدم دخول باريس سان جرمان في مفاوضات معه لتمديد عقده في «حديقة الأمراء».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة