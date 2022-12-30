ناد سعودي مهتم براموس

دوليه

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن أحد أندية دوري روشن السعودي يراقب موقف النجم الإسباني سيرجيو راموس للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل. وذكرت الصحيفة أن نجم ريال مدريد السابق قد لا يجدد عقده مع باريس سان جرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت «المدافع البالغ من العمر 36 عاماً يحظى باهتمام كبير من الدوري السعودي، إلى جانب عدد من أندية الدوري الأميركي». وختمت بأن سيرجيو راموس يستطيع بدء التفاوض حول مستقبله في يناير المقبل، خاصة في حال عدم دخول باريس سان جرمان في مفاوضات معه لتمديد عقده في «حديقة الأمراء».

