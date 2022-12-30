إنتر يريد موسى

دوليه

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إنتر الإيطالي يستعد للانقضاض على نجم منتخب أميركا في كأس العالم يونس موسى، مشيرة إلى أن «النيراتزوري» يرغب في التعاقد معه في يناير المقبل. وأوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي سيدخل في مفاوضات مع فالنسيا الإسباني لتدعيم صفوف الفريق بخدمات النجم الأميركي، خاصة أن النادي الإيطالي يرغب في إنهاء الموسم بـ»الكالتشيو» ضمن المراكز الأربعة الأولى. وتابعت «إدارة إنتر تسعى لاستعارة موسى مقابل 20 مليون يورو مع أحقية الشراء، ولكن فالنسيا يأمل في بيع اللاعب الأميركي مقابل 40 مليون يورو». وأشارت إلى أن الجهاز الفني لإنتر أبدى إعجابه بمستوى اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في كأس العالم، مبينة أن المدرب سيموني إنزاغي يسعى لتدعيم خط الوسط، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الإصابات ضربت بعض اللاعبين الأساسيين.