تعثر جديد للأهلي

دوليه

تعثر الأهلي مجددا وللجولة الثانية على التوالي بالتعادل 1-1 مع سيراميكا كليوباترا أول من أمس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة للدوري المصري.

تقدم أحمد رمضان بيكهام لسيراميكا في الدقيقة 45 وأحرز علي معلول هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وشهد اللقاء حالة من الجدل التحكيمي بعدما ألغى الحكم إبراهيم نور الدين هدفا للأهلي للتسلل بناء على إشارة تقنية الفيديو واحتسب ضربة جزاء للأحمر بعد الرجوع للفار كما أثار غضب لاعبي وجهاز سيراميكا بعدما أطلق صافرة النهاية في وقت كانت فيه الكرة مع 3 لاعبين من الفريق مقابل مدافع واحد للأهلي.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب البطولة وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

ولم يقدم الأهلي المستوى المنتظر منه بل وكان قريبا من الخسارة في أكثر من كرة خطيرة لسيراميكا ولم تفلح تغييرات كولر في تعديل النتيجة.

وفي لقاء آخر افتتح إنبي عهد مدربه الجديد طلعت يوسف بالتعادل على ملعبه بترو سبورت بالقاهرة بدون أهداف مع ضيفه الداخلية.

وخاض إنبي أول مباراة تحت قيادة طلعت يوسف الذي تولى المهمة خلفا للمدرب أحمد عبد المنعم كشري الذي رحل عن منصبه لسوء النتائج.

ورفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط متقدما إلى المركز الخامس عشر وارتفع رصيد الداخلية بقيادة مدربه رضا شحاتة إلى 8 نقاط محتلا المركز الرابع عشر.

وحقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 3-2 في ستاد الإسكندرية.

ورفع فيوتشر رصيده بقيادة مدربه علي ماهر إلى 22 نقطة ليتقدم مؤقتا للمركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة.وتجمد رصيد فاركو عند 8 نقاط في المركز 12 في جدول الترتيب بعدما فشل في تحقيق أي انتصار مع مدربه إيهاب جلال خلال 3 مباريات.وفي ستاد جهاز الرياضة العسكري قلب طلائع الجيش الطاولة على ضيفه حرس الحدود بالتعادل بنتيجة 2-2.ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه محمد يوسف إلى 12 نقطة في المركز التاسع وارتفع رصيد حرس الحدود بقيادة مدربه أحمد أيوب إلى 7 نقاط في المركز 16.

