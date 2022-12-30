كولر: غير مقتنع بمهاجمي الأهلي

دوليه

هاجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري مهاجمي الفريق بعد تراجع مستواهم خلال المباريات الأخيرة.وقال كولر في المؤتمر الصحافي عقب لقاء سيراميكا كليوباترا (1-1): «لعبنا بشادي حسين في الهجوم ولم يظهر بشكل سئ وحاول وأهدر أكثر من فرصة لكنه في النهاية لم يسجل».

وأضاف «اختار اللاعب الذي يشارك في المباراة على مستواه في التمرين ونسبة تهديفه وحتى الآن لم أقتنع بأحد وحاولت حل المشكلة بالجنوب أفريقي بيرسي تاو لكنه تعرض للإصابة».

وتابع «نلعب كرة على الأرض وسوء أرضية الملعب يسبب لنا المشاكل ونلاحظ عندما نخرج من ملعب السلام يكون الأداء أفضل وهو ما حدث اليوم فقد لعبنا على أرضية جيدة».

وواصل «خلقنا فرصا كثيرة لكن حارس سيراميكا محمد بسام تألق بجانب الرعونة في أداء المهاجمين وحرمنا من الفوز بنتيجة كبيرة بجانب أنني أمنح لاعبي الأطراف التعليمات بالتقدم والتسديد مثلما فعل محمد هاني فهذه تعليماتي». واستكمل «الهدف الذي استقبلناه اليوم جاء من ضربة ثابتة وليس هجمة مرتدة فقد حرمنا المنافس من المرتدات».وأكد «أرحب باللاعبين الجدد من خلال الصفقات ولا أمانع ذلك لكن أتابع اللاعبين بدقة ولست من مدرسة ضم لاعب وحسب فلابد أن يكون أفضل ممن لدي كما أدرس الجوانب الشخصية الخاصة به».وأردف «ناد كبير مثل الأهلي لابد أن يفكر في التدعيم وتقوية نفسه والاستغناء عمن لا يحتاجهم لكن تبقى القاعدة أن يكون القادم أفضل من الحاليين».

