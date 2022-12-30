تعيين مدير للرياضة... أصبح سياسة

محلية

مع حركة الاستقالات التي نشاهدها او نسمعها كل يوم من بعض قياديين الدولة أصبحت المناصب القيادية بالدولة «سياسة» فقد سعدنا بوجود اهتمام بتعيين القياديين على مبدأ الكفاءة والخبرة والعلم + ان يكون شابا؟؟ الا اننا نشاهد في تعيين بعض القياديين في المجالات الحيوية للدولة بأن مبدأ: ابن عمي ومحسوب على فلان، وهذا ولدنا وهذا صديقي هو المطبق في التعيينات الأخيرة بما فيها الشركات الحكومية والتي يفترض ان يعين فيها المختصون وليس؟؟ وفي المجال الرياضي والشبابي فالمشهد واضح وهو عدم قناعة القيادة السياسية بالموجودين وعدم قدرتهم على تعيين البديل سواء بمجلس إدارة هيئة الرياضة او المدير التنفيذي للهيئة مع نوابه. فكلما يطرح اسم تشتغل المنصات الالكترونية بالإساءة للمرشح من الطرف الذي لا يرغب بهذا الشخص لأنه محسوب على......؟ ويقوم الطرف الثاني بنفس الشيء إذا رُشِّح أحد منهم؟ وهذه العملية مستمرة منذ استقالة المدير السابق الأخ حمود فليطح منذ اربعة أشهر تقريبا؟ وضع يبين ضعف اداراتنا في اختيار الأنسب لهذا المنصب الحيوي وانا شخصيا ضد تعيين شاب لقيادة المجال الرياضي... فالقائد الذي سيتم اختياره او فرضه علينا يجب ان يكون من رحم المجال الرياضي وذي خبرة وتاريخ ويعرفه الرياضيون كما يعرفهم... فالمنصب ليس بمكان للتعليم واخذ الخبرة كما يحدث في بعض الاتحادات والأندية الرياضية حاليا وانما مكان تعطي فيه خبرتك المميزة.... ولكن ما اشاهده الان هو ان هذا المركز أصبح «سياسة» أكثر من انه رياضة وصحة (تفهم ما تفهم مو مشكلتي). فهل سيتم فرض اسم او شخصية في هذا المنصب كمدير لهيئة الرياضة؟ ومن سيختار او يفرض عليه مساعدوه (نواب المدير)؟ اعتقد انها ستكون حسبة سياسية بعيدة عن التخصص وستكون مجاملات ليست من مصلحة الرياضة. وان شاء الله أكون غلطان في قراءتي للوضع الرياضي... وتكون أفضل من ذلك. والله من وراء القصد.

