الأزرق والعراق ودياً اليوم

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يلتقي الأزرق مع مضيفه العراقي في 03:00 عصر اليوم على ملعب الميناء الأولمبي في لقاء ودي يأتي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

ووصل وفد الأزرق إلى البصرة عصر أمس، وخاض المنتخب حصة تدريبية في الفترة المسائية على الستاد الجديد الذي سيستضيف جزءاً من منافسات كأس الخليج، وشارك في المران الأخير جميع اللاعبين، إذ سيحرص مدرب الأزرق البرتغالي روي بنتيو على مشاركة أغلب اللاعبين في مواجهة اليوم، للوقوف على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في «خليجي 25»، فضلاً عن التأكد من جهوزية اللاعبين الذين تعافوا حديثاً من الإصابات، إذ يعتبر اللقاء اختباراً حقيقيا وجدياً لمدرب الأزرق لمعرفة قدرات لاعبيه ونقاط القوة والضعف قبل خوض منافسات كأس الخليج.

ويضم وفد الأزرق 25 لاعباً هم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبدالغفور، فهد الهاجري، حسن حمدان، خالد إبراهيم، حمد حربي، حمد القلاف، مشاري غنام، مهدي دشتي، بدر جمال، سلطان العنزي، علي خلف، أحمد الظفيري، فواز عايض، بدر طارق، عبدالله الفهد، مبارك الفنيني، محمد باجية، يعقوب الطراروة، عيد الرشيدي، شبيب الخالدي، إبراهيم كميل، فيصل زايد، وعبدالعزيز مروي، في حين بات اللاعب عبدالعزيز وادي خارج حسابات المدرب بينتو لعدم تعافيه من اصابة في الركبة.

وسيعود وفد الأزرق إلى البلاد بعد انتهاء المباراة على أن يخضع اللاعبون للراحة يومي السبت والأحد، ثم يستأنف المنتخب تدريباته يوم الإثنين، فيما سيغادر مرة أخرى إلى البصرة يوم الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة قطر يوم 7 من الشهر نفسه في أولى مبارياته في «خليجي 25» لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي البحرين والإمارات.

من ناحيته استعد المنتخب العراقي للقاء من خلال التدريبات اليومية التي بدأت الثلاثاء الماضي في مراكز تدريبات المدينة الرياضيّة في البصرة، تحت قيادة المدرب خيسوس كاساس الذي اختار قائمة من 24 لاعبا هم : جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عبادي، مناف يونس، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري، ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، حسين جبار، اسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، أحمد فرحان وشيركو كريم.

وسيخوض العراق منافسات «خليجي 25» ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وعمان واليمن.

