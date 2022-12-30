14 يناير انطلاق القسم الثاني في «الطائرة»

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أكد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة عارف الصبيحي أن القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة سينطلق في 14 يناير بعد أن تتضح الرؤية بالنسبة لمشاركات الفرق الخارجية. وكان القسم الأول من البطولة انتهى الاثنين الماضي حيث تصدر العربي والقادسية ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة، يليهما كاظمة ثالثا، والكويت رابعا، والجهراء خامساً، وبرقان سادسا، وأخيرا الساحل في المركز السابع. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. وقال الصبيحي انه سيتحدد الأحد المقبل الفرق التي ستشارك في البطولات الخارجية إذ من المتوقع أن يشارك الكويت في البطولة الآسيوية وكاظمة والقادسية في البطولة العربية.

واشار الصبيحي إلى أن موسم الكرة الطائرة هذا العام حافل إذ ستقام بطولتان هما كأس الاتحاد وبطولة النخبة بعد نهاية الدوري، إلى جانب بطولة دوري الاتحاد التي أقيمت في بداية الموسم وتوج الكويت بلقبها، مبيناً أن وجود محترفين مع كل فريق رفع بشكل واضح مستوى البطولات وبات التنافس شديدا بين أغلب الأندية.

