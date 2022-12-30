القادسية ضم المالي تانديا

محلية

تعاقد القادسية أول من أمس مع المحترف المالي إبراهيما تانديا، قادمًا من الدوري الليبي الممتاز، لتدعيم صفوف الأصفر قبل خوض منافسات كأس الأمير واستكمال منافسات الدوري الممتاز، في الوقت الذي يفكر فيه النادي في الاستغناء عن المدافع المالي باتريك مالو، والمهاجم العاجي سيدريك هنري، ومواطنه مامادو سورو. ونجح تانديا البالغ من العمر 29 عامًا، في تجربته السابقة بالدوري السعودي، الذي خاضها مع نادي الحزم، قبل ان ينتقل مطلع الموسم الحالي إلى أهلي طرابلس الليبي. ويجيد تانديا اللعب خلف المهاجمين، ويوجد في سجله التهديفي عدد وافر من الاهداف، خصوصًا في مشواره مع الحزم السعودي.