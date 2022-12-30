الإمارات تختبر جاهزيتها أمام لبنان

دوليه

يخوض المنتخب الإماراتي مباراة ودية أمام نظيره اللبناني،مساء اليوم، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.وستكون تجربة لبنان هي الأخيرة للأبيض قبل التوجه إلى البصرة، ويسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، للوقوف على مستويات اللاعبين واختبار مدى جاهزيتهم قبل انطلاقة البطولة، ويتوقع أن يتيح الجهاز الفني الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين.وتأتي مباراة لبنان في ختام معسكر الأبيض الذي انطلق قبل أيام، حيث واصل المنتخب الإماراتي تحضيراته بتدريبات يومية باشراف الجهاز الفني، ومشاركة اللاعبين المختارين، ومن تم ضمهم مؤخراً للقائمة.يذكر أن «الأبيض» يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وقطر والكويت، وستكون المباراة الأولى أمام البحرين يوم 7 يناير، ثم يواجه الأزرق يوم 10 يناير وقطر يوم 13 يناير وذلك على ملعب الميناء الأولمبي.

