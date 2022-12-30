المكراد: تبادل الخبرات والمهارات في التعامل مع الكوارث

وطن النهار

نفذت قوة الإطفاء العام امس فعاليات تمرين «شامل 8» بمشاركة 33 جهة في منطقة عريفجان بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمحافظين.

وأكد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في كلمة بهذه المناسبة إن ما توفره الدولة من امكانات بشرية مدربة ومادية كبيرة تشمل الآليات والمعدات المتطورة لجميع جهات الدولة كفيلة في التعامل واحتواء أي حادث أو كارثة سواء طبيعية أو بشرية.

وقال الفريق المكراد إن تمرين «شامل 8» جاء تحت عنوان «إدارة الازمات تحت قيادة تنسيقية مشتركة» ويهدف للتعامل المتكامل بين الجهات المعنية بسرعة التحرك للتعامل مع الكوارث والأزمات والحوادث.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمهارات بين الجهات المعنية العسكرية والمدنية والنفطية في التعامل مع الكوارث بأنواعها ليكون مرجعا ومنهجا لإجراءات هذه الجهات أثناء تعاملها مع الكوارث وإدارة مخاطرها.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتفضله بالرعاية الكريمة لهذا التمرين داعيا المولى - عز وجل - أن يديم نعمة الامن والأمان على الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وأشاد المكراد بجهود الجهات المشاركة على تعاونها لاقامة تمرين «شامل 8» بهدف تبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة ما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.

وحضر فعاليات التمرين أيضا عدد من كبار القيادات في وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وكبار المسؤولين في الدولة.

