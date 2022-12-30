انطلاق دورات صناعة «اللحف» وفن الترقيع

وطن النهار

أعلنت المدرب زاهدة جليل الكاظمي، انطلاق الدورات التدريبية الفنية «ألف باء اللحف بفن الترقيع للمبتدئين»، لعشاق فن الخياطة وصناعة اللحف والرقع الفنية المميزة، مشيرة إلى ان الهدف من الدورات استثمار اوقات الفراغ بما يعود بالنفع العام وإشراك النساء على تفعيل الشراكة المجتمعية واستقطاب اكبر شريحة في هواية تصميم وصناعة اللحف.

وقالت الكاظمي في تصريح لـ «النهار»، إن الدورة الواحدة تحتاج 6 حصص فقط لإيصال فنون الهواية للمتدرب حتى يصل مرحلة الاتقان وذلك بواقع ساعتين للحصة الواحدة، حيث انها ترتكز على مبادئ فنون اللحف، موضحة أن علم صناعة اللحف له أكثر من 10 سنوات ويحتوي على برامج تعليمية وفنون الخياطة الحديثة بالاضافة إلى التكنيكات المتطورة، حيث طرأ على هذا النوع من العلم الكثير من التغييرات مؤخرا من ادخال الالوان وتنوع الأشكال الهندسية.

وأكدت: ان «هناك اقبالا كبيرا جداً للدورات بفرعيها الحضوري «والاون لاين»، حيث التوجه للتثقف في هذا العلم لمن يمتلك خلفية عنه والبدء بأبجدياته لمن لا يملك معرفة سابقة به، لذا ارتأينا ان تكون دورتنا بعنوان «ألف باء فن اللحف» للإلمام بتفاصيل العلم من بداياته للسير بخط بياني للاعلى برغبة شخصية من المتدربين نتج عن مشغولات مبهرة».

وأضافت: «كما أننا نسعى للتعاون مع المؤسسات المجتمعية بصورة اكبر كما يحصل مع جمعية النسيج الكويتية «بيت السدو» المشكورة على تقديمها لبعض البرامج وتقديم معارض دولية لنشر هذا الفن بصورة أكبر وانتشار اكثر»، معبرة عن طموحها لوضع هذه الهواية كمادة في وزارة التربية كون ان العديد من العلوم يتشعب منها كعلم القياس وعلوم الالوان وهو ما يصب بمصلحة الطالب.

واشارت الى ان الحرف تطور الجانبين الحركي والعقلي وتعزز الابداع في المجتمع الحرفي من الناحية الوطنية والناحية الاخلاقية والعطاء بما يشغل الوقت بما ينفع، مؤكدة ان الاهتمام يرتكز على استقطاب الموهوبين والهاوين لهذا المجال حتى يتعزز العلم أكثر.

ولفتت إلى أهمية توفير المراكز الخاصة بالتدريب، إلى جانب ضرورة توفر المواد الاساسية بسعر رمزي، ما يعد عاملاً مهماً لجذب واستثمار القدرات البشرية والاستفادة من خبراتها بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، مؤكدة أن ندرة المواد المطلوبة دفعت الهواة باللجوء للشراء عبر المواقع الالكترونية، ما يزيد من سعرها الاصلي بسبب تكلفة الشحن.

إلى ذلك، أكدت الكاظمي، أن اللحاف عبارة عن منتج مركب من ثلاث طبقات من النسيج والقطن والذي تفرع عنه الكثير من الفنون المرتبطة بصناعته، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المزايا الأساسية التي يمكن تحديدها عن طريق تعلم فن صناعة اللحف، والتي من شأنها تعود بالنفع على صحة الانسان البدنية والذهنية.

وأوضحت ان إحدى المزايا الصحية لعملية اللحف انه يساعد في تخفيف التوتر، إذ مدى الاسترخاء في فعل اللحف نفسه يصبح دماغنا أكثر استرخاء أثناء الخياطة، حيث الإحساس بالنجاح بعد الانتهاء من المشروع، والذي يساهم مباشرة في الحد من الإجهاد لأنه يزيد من ثقتهم ومهاراتهم الإبداعية.

وذكرت أن ممارسة صناعة اللحف تعزز المهارات المعرفية، لاسيما القدرات المعرفية في الرياضيات وحسابها، كما انه من المرجح أن يكون الأشخاص الذين يعملون مع العمليات الإبداعية بشكل متكرر أكثر من الأهمية المتفوقين من الناس الذين ليسوا كذلك، مثل وجود القدرة على حل المشكلات، وإدراك الصورة الشاملة من القطع المجزأة، واضافة افكاره الفنية. وافادت ان الدراسات اثبتت أن أنماط القماش والخياطة مفيدة للغاية، حتى أكثر من ممارسة الرياضة، لذا فهي طريقة رائعة للحفاظ على صحة الدماغ، مؤكدة أن الممارس يكون أكثر سعادة عندما يشارك في عمل جماعي هادف. وأشارت إلى أن من المزايا التي تعود بالنفع على صناع اللحف، تعزيز الثقة بالنفس، فمع كل صناعة أحد الالحفة تنمو الثقة، وهذه العملية طريقة جيدة لكسب المزيد من الثقة بالنفس، كما ينمو الشعور بالفخر في رؤية المنتج النهائي المصنوع بين يدي الفرد ذاته أثناء عمله في طريقه من خلال مشروع جديد من المفهوم إلى إكماله، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشتغل بتطوير مهارات جديدة وبناء الضمان الذاتي في كل مرة يقوم فيها بإجراء لحاف، حيث يستخدم تقنية جديدة، ونتيجة لذلك يمكن أن يزيد معدل اللحف إلى زيادة ثقة المرء بشكل كبير. وأكدت انه يجعل من الممكن إعادة التدوير وتحويل المستهلكات من النسيج إلى عناصر مفيدة، فصناعة اللحف بتكنيك الرّقع، يعني لا قصاصات عديمة الفائدة للنسيج الذي يتم إلقاؤه خلال الخياطة، فباستخدام خيالك، يمكنك تحويلها إلى شيء أكثر فائدة، مثل شنط وازياء ومفارش وغيرها.

وقالت إن هواية الإيجابية للطلبة في اللحف تعتبر هواية مناسبة للأطفال والمراهقين وكذلك البالغين، حيث يتم تحفيز خيالهم وإظهار شخصياتهم نتيجة لإعادة تصميم التصاميم بمجموعة متنوعة من الألوان والتركيبات والأنماط، نظرا لأن الخياطة تتضمن تفاصيل دقيقة كثيرة، فيمكن أن تساعد الأطفال على تطوير الانضباط الذاتي وتدريبهم على التركيز والتركيز لفترات زمنية طويلة، لذلك فإن مهارات التعلم في الأطفال تتحسن في نهاية المطاف.

وأكدت انه يساهم ايضا في المشاركة الاجتماعية بتقديم المساعدة للفئات المحتاجة في المجتمع كالمرضى والمسنين وغيرها عن طريق تعلم اللحف، فيمكنك بلا شك تقديم هدية أو هدايا بطريقة لا تنسى، علاوة على الاستمتاع بالرحلات الجماعية والاطلاع على تطور الفن الخاص به في المشاركة بالمعارض والانشطة.

من جانبها، قالت المتدربة تهاني الاستاذ، ان «نسبة استفادتي من الدورة ناهزت الـ 100 في المئة، كوني لم املك قبل ذلك اي معلومات عن الخياطة، وبحثت بعد تقاعدي عن هواية تجذبني واستمتع بتفاصيلها حتى اصبح لدي هوس يربطني مع ماكينة الخياطة، الامر الذي انعكس على اجواء المنزل الصحية وذوقي، إذ نلت القيمة الايجابية التي تربطني مع أبنائي وعائلتي».

بدورها، أوضحت المتدربة يسرى السبتي، ان الدورة الاولى لعلم حديث في الكويت نظمناها كوننا نود ادخاله كعلم اقتصادي ممتع ومبدع يشغل الوقت باستغلال بقايا الاقمشة المتوفرة لدينا ويخلق عالم من المتعة والمشاركة مع العائلة وتتعمق بحيثياته اكثر كل ما استغرقت وقتا اكثر فيه حتى وصلت لمرحلة «ادمان» لهذا العلم واطمح لتنفيذ افكار جديدة فيه، فمن يحب مجال من السهل ان يتعلمه، اما عن القطع فالبعض يختلف عن البعض الاخر حسب مقاساتها واشكالها وتفاصيلها.

من ناحيتها، أكدت حصة الرشيد (ضيفة الدورة)، ان التدريب غاية في الروعة والمتدربات انجزن «تحفاً» وابداعات، فالمشغولات عكست شخصيات منفذيها وجهود مدربي الدورة وبصماتهم الواضحة في خلق فنانين في هذا المجال.

من جهتها، قالت نسرين القطان، وهي معلمة اقتصاد منزلي سابقة في وزارة التربية، ان «منظمة الدورة زاهدة الكاظمي شخص معطاء بلا حدود، وجدت بالمتدربات بذوراً بخبرتها وحنكتها استطاعت تحويلها لثمار زاكية تعززت بدورات ترجمت لعشق وانتاج نمارسه يومياً بمواد اولية بجودة عالية وضعنا بصماتها في بيوتنا وعلى ابنائنا».

