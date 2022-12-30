محافظ حولي: حضور أمني مكثف خلال إجازة رأس السنة

وطن النهار

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر على ضرورة تطبيق توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح والجهوزية التامة والحضور الأمني المكثف لحفظ أمن واستقرار المواطنين خلال إجازة السنة الميلادية الجديدة.

جاء ذلك خلال استقباله العميد زياد الخطيب مدير امن محافظة حولي بالوكالة، والعقيد هادي المطيري مساعد مدير أمن مباحث حولي في مكتبه بديوان عام المحافظة حيث قدما له شرحاً عن الاستعدادات والخطط الأمنية خلال الاجازه في مناطق المحافظة.

وقال محافظ حولي: إن تضافر الجهود الأمنية ومواصلة العطاء هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة وتلافي ما قد يحدث من مشكلات في المناطق.

وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسب وزارة الداخلية تحت قيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الكويت وحماية المجتمع جزء لا يتجزأ وواجب وطني على كل محب مخلص لهذا الوطن الغالي، وأن الأمن هو الأساس لحياة كريمة مستقرة.

وفي الختام تقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل للجهود المخلصة التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية في جميع الأوقات سائلاً المولى عز وجل ان يعم الاستقرار والسكينة في قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

