مبرّة العوازم و«الرعاية الإسلامية» تتعاونان لتنفيذ المشروعات الخيرية

وطن النهار

في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات العمل الخيري الكويتي، أعلنت مبرة العوازم الخيرية عن إبرام اتفاقية تعاون مع جمعية الرعاية الإسلامية، وذلك لتنفيذ مشروعات خيرية وإنسانية.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس: إن الاتفاق مع الرعاية الإسلامية يأتي في إطار تحقيق التكامل مع مؤسسات العمل الخيري الكويتي العاملة في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى داخل وخارج الكويت.

وأوضح أن الغرض من الاتفاقية هو التعاون والتنسيق في تمويل المبرة للجمعية بهدف تنفيذ المشروعات والكفالات والإغاثات وغيرها من البرامج الخيرية لمدة عام واحد، وتجدد تلقائياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الاتفاقية.

من جهتها أشادت رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الإسلامية فداء الوقيان باتفاقية التعاون مع مبرة العوازم الخيرية، مؤكدة أن مبرة العوازم الخيرية تقوم بدور كبير في مساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الأنشطة التنموية والدعوية والاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى بناء المساجد ودور الأيتام وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن، وحفر الآبار وغيرها من أعمال البر والخير.

