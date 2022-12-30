الأمير: أدام الله على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء

الأولى

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية.

وجاء في نص الرسالة: بمناسبة عودة سموكم الميمونة إلى أرض الوطن سالمين غانمين بعد قضاء إجازة خاصة يسعدنا أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.

كما يسرنا أن نغتنم هذه المناسبة التي أثلجت صدورنا وأهل الكويت الأوفياء جميعا لنتوجه إلى الله تعالى بأن يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء لوطننا العزيز سائلين المولى تعالى أن يديمكم فخراً وعزاً للوطن وأن يديم عليه الأمن والاستقرار ويحقق له مزيدا من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد برسالة جوابية لسمو ولي العهد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويكلل جميع الجهود للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق الرقي والازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أعرب فيها عن خالص تقديره وامتنانه على ما عبر عنه سموه من تهنئة بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أكد فيها على الحرص لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وعلى بذل المزيد من الجهود المشتركة للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بوافر الصحة والعافية وللكويت بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.