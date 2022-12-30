يوم الاستقالات

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شهد يوم أمس الخميس تقديم عدد من القياديين استقالاتهم للاستفادة من المدة الممنوحة ليستفيدوا من ميزة الاحتفاظ بـ80% من رواتبهم.

وأبدى رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح الشملان رغبته بعدم التجديد له في منصبه.

كما تقدم مدير بنك الائتمان صلاح المضف باستقالته امس، بالاضافة الى الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج الذي قدم استقالته لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد.

وتقدم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم باستقالته من منصبه، وكذلك استقال مدير عام هيئة القوى العاملة مبارك العازمي وأيضا الأمين العام للمصارف الوقفية في الامانة العامة للاوقاف منصور الصقعبي بعد ان تم قبول استقالة امينها العام صقر السجاري.

وفي وزارة التربية تقدم وكيل الشؤون المالية يوسف النجار باستقالته، كما تقدم عدد آخر من القياديين باستقالاتهم لنفس السبب في عدد من الجهات الحكومية.