«التربية»: 9 ملايين دينار بدل شاشة لـ 45 ألف معلم

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علمت النهار ان وزارة التربية، اعتمدت نحو 9 ملايين و 500 الف دينار بدل شاشة لما يقارب 45 الف معلم ومعلمة الذين درسوا عبر تطبيق تيمز خلال سنة كورونا في العام الدراسي 2021، وذلك عن 7 أو 8 اشهر كاملة بواقع 30 دينارا للشهر الواحد لكل معلم.

في سياق آخر، اطلقت وزارة التربية، خدمة التعرف على ترتيب الناجحين في الوظائف الاشرافية التعليمية الكترونيا، حيث يمكن لمجتازي الاشرافية معرفة دورهم في قوائم الانتظار من خلال موقع الوزارة الرسمي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية انها دشنت خدمة الاطلاع على ترتيب الوظائف الاشرافية للهيئات التعليمية، حيث يستطيع المجتازون معرفة ترتيبهم ضمن قوائم الانتظار الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مشيرا إلى ان هذه الاضافة الجديدة تأتي بتعاون مشترك بين قطاع التعليم العام وادارة نظم المعلومات.