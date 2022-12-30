«الكرة النسائية السعودية».. قفزات سريعة

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دأبت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة على تحويل النظرية إلى تطبيق في خططها الطموحة في جميع المجالات، وظهر التطبيق في المجال الرياضي جليا بالإنجازات المتتالية وجني الثمار في الملاعب، كما طال الاهتمام الجانب النسائي في الرياضة، حيث حققت سيدات المملكة قفزات كبيرة في هذا المجال، وأذهلت الكوادر السعودية المسؤولة عن القطاع الرياضي النسائي المتابعين في السرعة التي تحققت فيها الاهداف.

ودفعت القفزات السريعة والتطور المذهل للرياضة النسائية المسؤولين في المملكة الى تقديم طلب رسمي للاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026 لفتح آفاق جديدة لكرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة التي حققت تقدماً كبيراً رغم حداثة عهدها، وحث المسؤولون الخطى للمنافسة على استضافة النهائيات بالتدرج في التصدي للحدث والاعلان عن اقامة بطولة دولية ودية للسيدات بمشاركة 4 منتخبات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس بالإضافة إلى السعودية خلال الفترة من 11 الى 19 يناير المقبل حيث تقام المباريات على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وتأتي استضافة البطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية.

وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم إن الكرة النسائية في المملكة شهدت قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تطوير المسابقات المحلية ومراكز التدريب الإقليمية للفتيات بما يسهم في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواة لمنتخب قوي خلال السنوات القليلة القادمة، وبينت أن الاتحاد السعودي يسخّر جميع الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية خاصة وأنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي، ‏‎وأضافت أن البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية 2023.

وحظي مشهد كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية بزخم متزايد، لا سيما بعد تأسيس أول ادارة متخصصة لكرة القدم النسائية عام 2019، وشهدت الرياضات النسائية في ظل رؤية المملكة 2030 زيادة مذهلة في معدلات المشاركة والتفاعل وصلت الى 149% على مدى الأعوام الأربعة الماضية، كما انطلق في نوفمبر عام 2021 اول دوري لكرة القدم وابهر المستوى الفني للدوري المتابعين، كما حقق منتخب السعودية للسيدات نتائج طيبة رغم حداثة عهد تأسيسه وبدت رحلة كرة القدم النسائية في المملكة مشوقة بالتطور الذي اظهرته فيما تسير الجهود لمزيد من التطور بخطى ثابتة ووفق استراتيجية طموحة.