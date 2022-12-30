«التأمينات»: لا تأخير في تنفيذ «الكويت الطبية»

الأولى

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يتم تداوله عن تأخير تنفيذ مشروع مدينة الكويت الطبية، مؤكدة تجاوز المشروع الكثير من العقبات نحو تنفيذه.

وشددت التأمينات على ان مشروع مدينة الكويت الطبية هو احد المشاريع التي تتطلع المؤسسة وشركاتها التابعة لتنفيذه لما يمثله من اهمية واضافة للقطاع الصحي، علماً بأن جهاز متابعة الأداء الحكومي كان له دور بارز وأساسي في تجاوز الكثير من العقبات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، والتي كان اولها تخصيص الأرض واخلاءها من جميع الاشغالات تمهيداً للبدء في انشاء المشروع، وتعمل المؤسسة حالياً على تصميم البنية التحتية وتصميم باقي المرافق تباعاً وتجهيز الأرض تمهيداً لبناء المشروع وتشغيله.