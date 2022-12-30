أربع فترات لتسجيل الباحثين عن عمل في 2023

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أعلنت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج تحديد أربع فترات لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لعام 2023 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وقالت في تصريح صحافي إن الديوان حدد مواعيد التسجيل بما يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وبما يضمن عدم التداخل مع الإجازات الرسمية وشهر رمضان المبارك أو موسم الحج.

وأضافت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة الفرصة لجميع الكويتيين الراغبين بالتسجيل بنظام التوظيف الآلي المتبع من قبل الديوان، مؤكدة الحرص على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل للحصول على فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي.

وبينت أنه تم تحديد أربع فترات للتسجيل خلال العام 2023 الأولى من 13 إلى 17 فبراير بالنسبة لخريجي الفصل الدراسي الأول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، و الثانية من 2 إلى 16 يونيو المقبل وذلك لاستيعاب خريجي (التطبيقي) وجامعة الكويت طلبة الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت إلى أن الفترة الثالثة ستكون من 1 إلى 15 سبتمبر المقبل لاستيعاب خريجي الفصل الصيفي في حين تكون الفترة الرابعة والاخيرة من 6 إلى 15 ديسمبر 2023.

ولفتت الدعيج إلى أنه على راغبي التسجيل بالنظام الآلي للتوظيف التسجيل عن طريق موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني الرسمي خلال مواعيد الفترات المحددة للتسجيل.