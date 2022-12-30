التنسيق مفقود بين الجهات وخلل في مشروعات «التنمية»

الأولى

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن اختلالات يجب معالجتها في طرح المشروعات الخدمية والتنموية، لافتة إلى ان هناك مشروعات غير قابلة للتطبيق وليست ذات جدوى، كما ان هناك تعاقدات واستشارات كبرى مكررة تؤدي إلى هدر في المال العام.

وبيّنت ان الكثير من الجهات تتضارب اختصاصاتها في العديد من المشروعات الكبرى التي ينتظرها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي والمعوقات الادارية والفنية التي تصل إلى 75% تقريباً من مجموع المعوقات.

واستشهدت المصادر بالبيانات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرة إلى ان من اجمالي 1.278 مليار دينار تم رصدها في خطة 2022/2023 لم ينفق حتى الآن سوى 267 مليون دينار فقط، وهي نسبة تعادل 20% من الاجمالي ليظل اكثر من مليار دينار من دون انفاق.

وقالت ان هناك 55 مشروعاً في مرحلة التحضير و58 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و7 لم تبدأ، فيما هناك 8 مشروعات في مرحلة التسليم. وختمت بقولها ان هناك ضرورة ملحة لمعالجة تلك الاختلالات.