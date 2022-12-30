دشتي منسقاً أممياً لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

الأولى

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين عبدالله عبدالصمد دشتي منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. وأعرب غوتيريش في بيان عن امتنانه لقيادة عبدالله دشتي وعمله الجاد والتزامه بتنفيذ المبادرة بما في ذلك الأوقات الصعبة.

ويأتي تعيين دشتي خلفا للسوداني أمير عبدالله الذي شغل منصب منسق الأمم المتحدة منذ اغسطس 2022. وتقاعد دشتي عام 2021 من القوات المسلحة الكويتية برتبة فريق بالقوات البحرية ويملك 40 عاما من الخبرة في مجالات العمليات البحرية والقيادة والادارة داخل الكويت والانتشار متعدد الجنسيات.

وشغل دشتي في الفترة (2019 - 2020) منصب ملحق الدفاع العسكري للكويت في بلجيكا وممثل البعثة الكويتية لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) وكان قائدا لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة في الكويت في الفترة (2015 - 2019) .