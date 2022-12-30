خلل كبير في مشروعات «التنمية»

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن اختلالات تجب معالجتها في طرح المشروعات الخدمية والتنموية، حيث ان هناك مشروعات غير قابلة للتطبيق وغير ذات جدوى، كما أن هناك تعاقدات واستشارات كبرى مكررة تؤدي إلى هدر في المال العام. وبينت، أن الكثير من الجهات تتضارب اختصاصاتها في العديد من المشروعات الكبرى التي ينتظرها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لتلك المشروعات.

وأوضحت أن مواطن الخلل الكثيرة التي تعانيها المشروعات التنموية، ومنها معوقات إدارية وفنية تصل إلى 75 % تقريباً من مجموع المعوقات. واستشهدت المصادر بالبيانات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرة إلى أن من إجمالي 1.278 مليار دينار تم رصدها في خطة 2022/2023 لم ينفق حتى الآن سوى 267 مليون دينار فقط، وهي نسبة تعادل 20% فقط من الإجمالي ليظل أكثر من مليار دينار في خطة التنمية دون إنفاق. وقالت إن هناك 55 مشروعاً في مرحلة التحضير و58 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و7 مشروعات لم تبدأ، فيما هناك 8 مشروعات في مرحلة التسليم. وأشارت إلى أن هناك ضرورة ملحة لمعالجة تلك الاختلالات وفق رؤية مختلفة.

