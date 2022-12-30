«التأمينات»: لا تأخير في تنفيذ «مدينة الكويت الطبية»

مال وأعمال

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يتم تداوله في الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي عن تأخير تنفيذ مشروع مدينة الكويت الطبية، مؤكدةً تجاوزها الكثير من العقبات نحو تنفيذه، وكان لجهاز متابعة الأداء الحكومي دور أساسي في تجاوز وتذليل تلك العقبات.

كما شددت التأمينات على أن مشروع مدينة الكويت الطبية هو أحد المشاريع الذي تتطلع المؤسسة وشركاتها التابعة لتنفيذه لما يمثله من أهمية وإضافة للقطاع الصحي في الكويت، فضلاً على أنه مدرج ضمن المشاريع التنموية للدولة، رغم ما تعرّض له - منذ تخصيص الأرض اللازمة لإقامته - من عقبات ومعوّقات، وهو الأمر الذي تطلّب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كلٌّ حسب اختصاصه لتذليل تلك الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع.

علماً بأن جهاز متابعة الأداء الحكومي كان له دور بارز وأساسي في تجاوز الكثير من العقبات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، والتي كان أوّلها تخصيص الأرض وإخلاءها من جميع الإشغالات تمهيداً للبدء في إنشاء المشروع، وتعمل المؤسسة حالياً - من خلال شركاتها التابعة - على تصميم البنية التحتية وتصميم باقي المرافق تباعاً وتجهيز الأرض تمهيداً لبناء المشروع وتشغيله.

