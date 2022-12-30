الرشيد: 144 وظيفة إشرافية شاغرة في «المالية»

مال وأعمال

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عن أن إجمالي الوظائف الشاغرة في وزارة المالية يصل إلى 144 وظيفة، تنوعت بين وكيل مساعد ومدير إدارة ومراقب ورئيس قسم. وأوضح الرشيد في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن شغور بعض تلك الوظائف يعود إلى 2017 والبعض منها في 2018 و2019 حتى تاريخه. وبين الرشيد أن من تم تكليفهم بعمل تلك الوظائف يبلغ 136 وظيفة من مدير ومراقب ورئيس قسم.

وبين أن عدم استمرار شغل الوظائف القيادية على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية، فالوزارة حرصت طيلة الفترة المنقضية بأن يتم تكليف أكفأ العناصر للقيام بأعمال القطاعات والإدارات والوحدات الشاغرة.

كما اشار الرشيد إلى أن عدد الشركات والبنوك التي تسهم فيها مؤسسة التأمينات الاجتماعية يبلغ 77 شركة وبنكاً تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحرص على تعيين ممثليها في مجالس إدارات الشركات كلما امتلك ت المؤسسة النسبة المطلوبة أو أتيحت الفرصة لذلك من خلال الجمعيات العمومية المقررة، كما أنها تتبع أفضل الممارسات من خلال تطبيق نظام الحوكمة فيها.

