البنوك المركزية تشتري الذهب بأسرع وتيرة منذ 55 عاماً

مال وأعمال

تتجه البنوك المركزية نحو شراء الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967، ويرى محللون أن الصين وروسيا هما من كبار مشتري المعدن الأصفر، وفقًا لما ذكرته «فاينانشال تايمز».

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المعدن النفيس هذا العام تجاوز أي وتيرة سنوية في الخمسة وخمسين عامًا الماضية، كما أن تقديرات الشهر الماضي أعلى كثيرًا من الأرقام الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية، مما أثار تكهنات حول هوية المشترين ودوافعهم.

وفي نوفمبر، أشارت تقديرات مجلس الذهب العالمي إلى أن المؤسسات المالية الرسمية العالمية اشترت 673 طنًا، وفي الربع الثالث وحده، اشترت البنوك المركزية ما يقرب من 400 طن من الذهب.

