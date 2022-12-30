3.98 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية

مال وأعمال

تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 0.23 في المئة بالغة 3.98 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع الماضي نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية.

وقال صندوق النقد العربي إنه تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 5.15 في المئة، وسجلت بورصات كل من بيروت وقطر ودبي تحسناً في قيمها السوقية، بحسب بيان صحافي.

وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 214.49 في المئة، كما سجلت كل من سوق دمشق للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً في قيمة التداول.

وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 10.20 في المئة نتيجة تراجعه في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في أربع بورصات عربية أخرى.

وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 160.26 في المئة، كما ارتفع حجم التداول في بورصات كل من العراق والدار البيضاء وتونس.

وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.15 في المئة نتيجة ارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين، كما سجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد بالمائة.

وتصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء والقيمة السوقية ومؤشرات أحجام التداول، مدفوعة بارتفاع مؤشري البنوك والتأمين.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 في المئة ليصل إلى نحو 486.72 نقطة.

