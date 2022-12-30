الإناث يرفعن معدل البطالة بين السعوديين

مال وأعمال

أسهم ارتفاع التعطل عن العمل بين الإناث في صعود معدلات البطالة بين السعوديين على نحو طفيف خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.9%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وكانت معدلات البطالة قد وصلت إلى 9.7% في الربع الثاني من العام الحالي. عند مقارنة البيانات على أساس سنوي، تظهر معدلات البطالة تراجعاً ملحوظاً، إذ وصلت في الربع الثالث من العام الماضي 11.3%. معدل المتعطلين عن العمل بين السعوديين زاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وعاد معدل البطالة بين الإناث إلى الصعود مرة أخرى بعد تراجعه إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي. بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث إلى 20.5% خلال الربع الثالث، تراجعت معدلات البطالة بين الذكور إلى 4.3%. يعدُّ توفير الوظائف للمواطنين التحدي الأكبر الذي يواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط، واستيراد العمالة الأجنبية.