5.3 مليارات دينار مكاسب البورصة في 2022

مال وأعمال

اختتمت البورصة تداولاتها في 2022 على ارتفاع كبير رغم موجات التراجعات التي شهدتها المؤشرات خلال الفترة الأخيرة في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية مع محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة، إلا أن البورصة حافظت على مستوياتها المرتفعة من بداية العام الحالي، لتبلغ القيمة السوقية لها مستويات جديدة لم تحققها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لتصعد بنسبة 12.8 في المئة وبقيمة 5.3 مليارات دينار خلال عام 2022، لترتفع من 41.395 مليار دينار في 31 ديسمبر 2020 إلى 46.721 مليار دينار حسب إقفالات جلسة أمس.

كما زادت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 20.1 في المئة وبقيمة 6.265 مليارات دينار لترتفع من 31.124 مليار دينار إلى 37.389 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 9.1 في المئة وبقيمة 938 مليون دينار من 10.27 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 9.332 مليارات دينار.

وزادت مؤشرات البورصة بشكل كبير خلال عام 2021، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.5 في المئة وبنحو 248.9 نقطة، من 7043.16 نقطة إلى 7292.12 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول 476.5 نقطة وبنسبة 6.2 في المئة من 7639.1 نقطة إلى 8115.68 نقطة، في المقابل هبط المؤشر الرئيس بنسبة 4.9 في المئة وبنحو 289.5 نقطة من 5886.27 نقطة إلى 5596.7 نقطة، وانخفض «رئيسي 50» بنسبة 6.3 في المئة وبنحو 389 نقطة من 6108.04 نقاط إلى 5719.01 نقاط.

التداولات الشهرية

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر ديسمبر على تراجع جماعي كبير، لتهبط القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.95 في المئة وبقيمة 1.919 مليار دينار خلال نوفمبر لترتفع من 48.64 مليار دينار نهاية نوفمبر إلى 46.721 مليار دينار في نهاية ديسمبر. واصلت البورصة أداءها المتباين للأسبوع السادس على التوالي، ليستمر تذبذبها مع عمليات جني الأرباح في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية في ظل محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في الأسبوع الأخير من عام 2022 بنحو 520 مليون دينار وبنسبة 1.1 في المئة، كما زادت ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 82.7 نقطة من 7209.33 نقاط إلى 7292.1 نقطة، وشهدت وتيرة التداولات ارتفاعاً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت سيولة الجلسات بنسبة 4.3 في المئة من 141.3 مليون دينار إلى 147.5 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداول بنسبة 12 في المئة من 557.2 مليون سهم إلى 624.1 مليون سهم وانخفضت الصفقات من 37.2 ألف صفقة إلى 35 ألف صفقة.

وشهد الأسبوع عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض أسعار النفط ومخاوف الطلب والضبابية حيال نمو الاقتصاد الصيني نتيجة الإغلاقات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس «كوفيد-19» في بعض المدن الرئيسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تذبذب معظم الأسواق الخليجية.

