0.2 % تراجعاً في آخر جلسات العام

مال وأعمال

شهدت البورصة تراجعا جماعيا في اخر جلسات عام 2022، لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 99 مليون دينار من 46.82 مليار دينار إلى 46.721 مليار دينار، وانخفضت القيمة السوقية للمؤشر العام محققة خسائر بنسبة 0.2 في المئة وبـ 15.5 نقطة من 7307.6 نقاط إلى 7292.12 نقطة وشهدت وتيرة التداولات نمواً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 48.9 في المئة من 29.22 مليون دينار في جلسة الأربعاء إلى 43.5 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداول بنسبة 46 في المئة من 121.6 مليون سهم إلى 177.5 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 7 آلاف صفقة إلى 8.8 آلاف صفقة.

قطاعياً، تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بـ2.79 في المئة، بينما ارتفعت 6 قطاعات في مقدمتها قطاع المنافع بـ1.08 في المئة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً، وتصدر سهم بنك الخليج القائمة الحمراء بـ1.57 في المئة، بينما تقدم «الامتياز» الارتفاعات بـ3.45 في المئة.

