«أسواق المال» أصدرت رخصة تسويق لنظام استثمار جماعي لـ«المركز»

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 201 لسنة 2022 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي جي بي أي. وحسب بيان الهيئة، فإن المادة الأولى للقرار تضمنت أن يرخص لـ«المركز المالي» بتسويق 1.5 مليون سهم من شركة إم كي زي جي بي أي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 100 دولار أميركي للسهم الواحد. يأتي ذلك خلال فترة الاكتتاب الأولي البالغة شهرين من تاريخ إصدار شهادة الترخيص، وبناء على سعر السهم الذي سيعلن في يوم التقويم التالي بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% على جميع عمليات الاكتتاب / الاشتراك طوال سريان شهادة الترخيص. ووفق البيان، يأتي ذلك على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط.

