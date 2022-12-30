«البترول» أعلنت أسعار الغاز المسال لشهر يناير

مال وأعمال

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يناير المقبل.وقالت المؤسسة في بيان خصت به (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ590 دولار أميركيا خلال يناير المقبل كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 605 دولارات. ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات. وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

ومن ناحية اخرى انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا ليبلغ 83?39 دولاراً في تداولات الأربعاء الماضي مقابل 83?81 دولاراً في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10?7 دولارات لتبلغ عند التسوية 83?26 دولاراً للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا لتبلغ 78?96 دولاراً.

