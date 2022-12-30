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مال وأعمال

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مصر تخفض جمارك السيارات للمغتربين


أعلنت وزيرة الهجرة المصرية عن تخفيضات على جمارك المغتربين تصل إلى %35، فيما أقر المجلس القومي للأجور في مصر، في اجتماعه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. وأوضح بيان المجلس، أنه تقرر زيادة الحد الأدنى إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.


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