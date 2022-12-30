«إيلون ماسك»: «تسلا» ستصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

مال وأعمال

بعد انخفاض أسهم «تسلا» بنسبة تزيد على 10%، ما أدى إلى تعميق عملية بيع مستمرة منذ عام، أخبر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، الموظفين ألا ينزعجوا كثيراً من جنون سوق الأسهم. وعمم «ماسك» التعليقات في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة، أخبر الموظفين فيها أن «تسلا» بحاجة إلى «إظهار الأداء المتميز المستمر»، وأنه «على المدى الطويل، أعتقد بشدة أن «تسلا» ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض!». وتراجعت أسهم «تسلا» بنحو 68% منذ مطلع 2022 على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 3.3% يوم الأربعاء إلى 112.71 دولاراً. إلا أن خسائر السهم في ديسمبر بلغت 42%، وهو في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري وفصلي على الإطلاق.

وألقى ماسك باللوم في انخفاض سعر سهم «تسلا» جزئياً على ارتفاع أسعار الفائدة، لكن النقاد يشيرون إلى استحواذه على «تويتر» باعتباره السبب الأكبر في الانزلاق الذي قضى على حوالي 675 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة هذا العام اعتباراً من إغلاق يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

في البريد الإلكتروني، شكر ماسك موظفي «تسلا» على عملهم في عام 2022، وشجعهم على بذل المزيد من أجل إنهاء قوي للربع الرابع، وطلب منهم «التطوع للمساعدة في تسليم» السيارات للعملاء قبل منتصف ليل 31 ديسمبر.

وخلال الأيام الأخيرة من معظم الفصول، تقوم «تسلا» بتجنيد موظفين للعمل أكثر من جميع أقسام الشركة لتسليم السيارات الجديدة للعملاء من أجل الوصول إلى أهداف التسليم المحددة أو تجاوزها، وهو العمل الذي يقتصر في الأوقات العادية على الأشخاص في فرق المبيعات والتسليم. وكانت الشركة تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 50% على أساس سنوي في عمليات تسليم السيارات، لكنها حذرت المستثمرين من أنها قد لا تحقق هذا الهدف كل عام.

