«غولدمان ساكس» يتجه لـ تسريح موظفين جدد

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، في رسالته التقليدية للموظفين بنهاية 2022: إن المجموعة تعمل على جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي سيتم الكشف عنها في غضون أسابيع - أي مطلع يناير 2023.

وأضاف سولومون: «نجري مراجعة دقيقة، وبينما لا تزال المناقشات جارية، نتوقع تخفيض عدد الموظفين لدينا في النصف الأول من شهر يناير 2023». وتابع: «هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على مشهد الأعمال، بما في ذلك تشديد الظروف النقدية التي تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي».

وذكر سولومون، أنه «بالنسبة لفريق القيادة لدينا، ينصب التركيز على الإعداد لمواجهة هذه الرياح المعاكسة»، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ، واطلعت عليه «العربية.نت».

