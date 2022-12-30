loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«غولدمان ساكس» يتجه لـ تسريح موظفين جدد


قال الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، في رسالته التقليدية للموظفين بنهاية 2022: إن المجموعة تعمل على جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي سيتم الكشف عنها في غضون أسابيع - أي مطلع يناير 2023.
وأضاف سولومون: «نجري مراجعة دقيقة، وبينما لا تزال المناقشات جارية، نتوقع تخفيض عدد الموظفين لدينا في النصف الأول من شهر يناير 2023». وتابع: «هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على مشهد الأعمال، بما في ذلك تشديد الظروف النقدية التي تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي».
وذكر سولومون، أنه «بالنسبة لفريق القيادة لدينا، ينصب التركيز على الإعداد لمواجهة هذه الرياح المعاكسة»، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ، واطلعت عليه «العربية.نت».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة