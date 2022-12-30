شركات التأمين اليابانية تواصل تغطية الشحن من روسيا

مال وأعمال

ستواصل شركات التأمين اليابانية توفير تغطية مخاطر الحرب للسفن في المياه الروسية في يناير، حسب ما ذكرت وكالة أنباء كيودو. يأتي ذلك على عكس تصريحات شركات التأمين التي قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستوقف تغطية المخاطر المرتبطة بالحرب في المياه الإقليمية الروسية والأوكرانية اعتباراً من 1 يناير. وإذا صحت هذه الأخبار، فإنها ستخفف من المخاوف بشأن تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى اليابان، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت». وقالت صحيفة «نيكاي التجارية» اليابانية، إن 3 شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا ما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال. وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، يوم الجمعة. وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل 10 أشهر. وقالت «نيكاي» إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر. ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة غازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بـ 9% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. ... والروبل تراجع أمام الدولار لأدنى مستوى انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الدولار، إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات التصدير. وهبط الروبل 0.9% مقابل الدولار إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل. كما تراجع 0.7% إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6% أمام اليوان إلى 10.31. وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية. وأدى اجتماع تأثير تعافي الواردات مع تراجع الصادرات لتكثيف الضغوط.