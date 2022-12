«بيتك» يواصل خدمة العملاء إلكترونياً خلال العطلة

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال عطلة رأس السنة، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية.

وتتوفر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني kfh.com، اوعبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو عبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالاضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.

ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي يجعل منه الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.

وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب اجهزة للصرف الآلي والايداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الايداع النقدي300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.

ويستطيع العملاء من خلال فروع KFH Go المنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.

كما تتميز الخدمات المصرفية الالكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية بالاضافة الى السهولة والامان، حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الالكترونية التي ينفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل.

وشملت العمليات المصرفية الالكترونية: فتح حساب مصرفي اونلاين للمواطنين والمقيمين للانضمام لعملاء «بيتك» دون زيارة الفرع، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، واستعلام عن رصيد، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وطلب التمويل، وفتح حساب، وطلب بطاقة الخير، وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الالي، وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، والتبليغ عن بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية او سحب الي، ومعرفة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، وخدمة الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع وإدارة حسابات الأبناء من خلال خدمة «بيتي أون لاين» وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.

ويوفر «بيتك» خدمة استكمال معاملات التمويل الشخصي والتوقيع عليها إلكترونيا سواء عبر تطبيق «بيتك» على الموبايل أو من خلال Desktop من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع، وكذلك أطلق خدمة «الأسعار المباشرة للعملات» Live FX Pricing، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبرأجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung. كما يتميز «بيتك» بتقديم خدمة الطباعة الفورية للبطاقة المصرفية بدون طلب مسبق في غضون 3 دقائق.

ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها. ويواصل فريق «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي الرد على استفسارات العملاء وخدمتهم.