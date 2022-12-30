«الأهلي المتحد» في خدمة عملائه خلال عطلة بداية العام الميلادي

مال وأعمال

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات.

وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي أنه سوف يغلق جميع فروعه فى يوم الأحد الموافق 01 يناير 2023 باعتباره عطلة بداية العام الميلادي الجديد، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 02 يناير 2023.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يوم العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

