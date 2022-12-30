.. والبنك قدم التهاني بمناسبة رأس السنة

مال وأعمال

يتقدم رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون كافة، في البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم والمقيمين كافة وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 ، على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023. وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت www.eahli.com على مدار الأربع والعشرين ساعة أثناء العطلة، كما يستطيع العملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء أهلا أهلي على الرقم 1899899.

