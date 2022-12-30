«برقان» يواصل تقديم خدماته المصرفية

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن تعطيل اعماله يوم الأحد 1 يناير 2023 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف البنك الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 2 يناير2023. وسوف يستمر فرع المطار باستقبال وخدمة العملاء طوال عطلة رأس السنة على مدار 24 ساعة. لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول كافة خدمات ومنتجات بنك برقان، يمكن التواصل عبر مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على مدار الساعة على الرقم 1804080. كما يمكن للعملاء اجراء كافة المعاملات البنكة بسهولة وأمان من خلال تطبيق برقان الهاتفي أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (online.burgan.com). وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء بأطيب التهاني بحلول العام الجديد وكل عام وأنتم بخير.

