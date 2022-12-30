«التجاري» يوفر خدماته خلال إجازة رأس السنة

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصراً إلى الساعة 10:00 مساءً.

كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.

ويعلن البنك أيضاً عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية و هي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا وسوف يباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

