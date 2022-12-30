الحشاش: معارض تنافسية لإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مال وأعمال

اكدت الباحثة في شؤون الاقتصاد مها الحشاش أن صناعة المعارض في الكويت تفتقر الأسس الضرورية لتحويلها إلى المستوى الدولي. حيث ان أغلبية المعارض التي تقام في الكويت تهتم بالمبيعات اللحظية كمعارض المنتجات المحلية وغيرها، مشيرة إلى أن صناعة المعارض حازت المرتبة الأولى بالنمو الاقتصادي لنشاط غير نفطي، مما يدل على أهمية هذه الصناعة على الدخل القومي إذا ما توافرت جميع العوامل.

واوضحت ان صناعة المعارض لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الدورة الاقتصادية في البلاد وجذب السياحة وفتح المجالات لفرص متعددة، مبينة ان العديد من دول العالم بات اقتصادها الوطني يعتمد بصورة كبيرة على صناعة المعارض.

وزادت ان صناعة المعارض والمؤتمرات مردها حسن اختيارها لفحوى الحدث، والتصاق أبعاده بدول العالم، التي تتطلع إلى وضع حلول ناجعة له، ففي قضايا الطائرات المسيّرة، يحقق حجم صناعة المعارض عالميا 3 تريليونات دولار موزعة على 15 الف معرض بين معارض كبيرة عالمية ومتوسطة وصغيرة.. مؤكدة أن سياحة المعارض والمؤتمرات صناعة تتنافس عليها المقاصد السياحية الدولية والإقليمية. إن الإمارات الشقيقة تستحوذ على نحو 55% من المعارض التي يتم تنظيمها في المنطقة ونحن مؤهلون أيضا لنكون قبلة سياحة المؤتمرات اذا وضعنا أفكارا وخططا غير تقليدية لجذب هذا النوع من السياحة والسعودية 40% ومصر 35% والكويت لا تتعدى 7% لانها تحقق دخلا كبيرا من العملات الصعبة ويجمع فرصة قوية للمشارك تجمع بين العمل والترفيه في وقت واحد. مؤكدا أن سياحة المعارض والمؤتمرات صناعة تتنافس عليها المقاصد السياحية الدولية.

وأشارت الحشاش إلى ان هناك جهودا كبيرة تبذلها المؤسسات المحلية والدولية لاحتضان المؤتمرات والمعارض وهي بالتالي مكسب مهم للكويت لتحقق النهضة الاقتصادية وما تشهده من تطور على كل الأصعدة والمجالات بحاجة لجهود تسويقية وترويجية وما هذه المعارض والمؤتمرات إلا جزء من ذلك الترويج عن مكتسبات الكويت بمختلف مكوناتها الاجتماعية والتنموية والسياحية والطبيعية والتاريخية.

حول الوضع الحالي للمعارض ومستقبلها على المديين المتوسط والبعيد وسبل تطوير ممارسات استدامة هذا القطاع وتمكينه من مواصلة لعب دوره الأساسي في زيادة الدخل الوطني، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول العربية، في ظل المشاركة الواسعة للكويت في المؤتمرات والمعارض الدولية والتي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تحتاج إلى المزيد وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج لمن يحتضنها وقت عز فيها التفكير في مستقبل المشاريع الصغيرة.

